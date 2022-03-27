Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На востоке Украины ВСУ уничтожили танки, БМП и авто россиян

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 23:30
На востоке Украины ВСУ уничтожили танки, БМП и авто россиян
фото ООС

На донецком и луганском направлениях в воскресенье было отбито 5 атак врага, ВСУ уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

Источник: ООС

Дословно: "Сегодня, 27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника".

Реклама:

Детали: Всего в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеских атаки.

Украинские военные уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника.

Также воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП-3 оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: