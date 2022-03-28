Мінус ворожа ракета над Одещиною – ОВА
Понеділок, 28 березня 2022, 07:29
На Одеською областю збили ракету, випущену російськими військами.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
Пряма мова: "Подробиці щодо нічних пострілів. Мінус ворожа ракета над Одещиною".
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Деталі: Подія сталася ще до опівночі.
Братчук подякував повітряному командуванню "Південь".
Нагадаємо: Увечері 27 березня російські військові завдали авіаударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Києву та Харкову.
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