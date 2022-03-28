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Мінус ворожа ракета над Одещиною – ОВА 

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 07:29

На Одеською областю збили ракету, випущену російськими військами.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук

Пряма мова: "Подробиці щодо нічних пострілів. Мінус ворожа ракета над Одещиною".

Деталі: Подія сталася ще до опівночі. 

Братчук подякував повітряному командуванню "Південь".

Нагадаємо: Увечері 27 березня російські військові завдали авіаударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Києву та Харкову.

За добу 27 березня Повітряні сили України знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотних літальних апарати й дві крилаті рак.

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Теми: Одеська областьРосіявійна
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