Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінус ворожа ракета над Одещиною – ОВА 

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 07:29

На Одеською областю збили ракету, випущену російськими військами.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук

Пряма мова: "Подробиці щодо нічних пострілів. Мінус ворожа ракета над Одещиною".

Реклама:

Деталі: Подія сталася ще до опівночі. 

Братчук подякував повітряному командуванню "Південь".

Нагадаємо: Увечері 27 березня російські військові завдали авіаударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Києву та Харкову.

ВІДЕО ДНЯ

За добу 27 березня Повітряні сили України знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотних літальних апарати й дві крилаті рак.

Теми: Одеська областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Одеська область
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: