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Минус вражеская ракета над Одесской областью – ОВА

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 07:29

В Одесской области сбили ракету, выпущенную российскими войсками.

Источник: пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук

Прямая речь: "Подробности о ночных выстрелах. Минус вражеская ракета над Одесщиной".

Детали: Событие произошло еще до полуночи.

Братчук поблагодарил воздушное командование "Юг".

Напомним: Вечером 27 марта российские военные нанесли авиаудары по Луцку, Ровно, Житомиру, Киеву и Харькову.

За сутки 27 марта Воздушные силы Украины уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.

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Темы: Одесская областьРосcиявойна
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