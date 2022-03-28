Луганщина: ранковий обстріл Рубіжного – є загиблий і поранений

Росіяни зранку знову обстріляли Рубіжне у Луганській області – пошкоджено будинок, щонайменше одна людина загинула та одну поранену.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється".

Нагадаємо: Напередодні у Рубіжному зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5 вдалося визволити 155 громадян України. Також у неділю з міста Рубіжне до міста Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна.

Міста Луганщини постійно зазнають обстрілів та не менш руйнівних пожеж.