Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: ранковий обстріл Рубіжного – є загиблий і поранений

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 08:00

Росіяни зранку знову обстріляли Рубіжне у Луганській області – пошкоджено будинок, щонайменше одна людина загинула та одну поранену.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється".

Нагадаємо: Напередодні у Рубіжному зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5 вдалося визволити 155 громадян України. Також у неділю з міста Рубіжне до міста Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна.

Міста Луганщини постійно зазнають обстрілів та не менш руйнівних пожеж. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі

Мер Бучі заявив про звільнення міста від окупантів

Майже 5 мільйонів доларів ексміністра Ставицького віддали Міноборони

Усі новини...
Луганська область
У Рубіжному з укриттів, попри обстріли, витягли 155 людей – Верещук
Луганські бойовики спробують попроситись в Росію, якщо захоплять територію всієї області
Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула дитина, ще 2 поранені
Останні новини
23:20
Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля – Мінфін США
23:10
У представництві України в Женеві відповіли РФ щодо "біозброї" і "слов’янського етносу"
23:10
Shell думає, як оплатити газ на рахунок підсанкційного Газпромбанку
23:04
Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР
22:50
Болгарія висилає першого секретаря посольства Росії через підозри у шпигунстві
22:45
ЗНО і вступ 2022: у МОН розповіли про зміни для випускників
22:37
РФ не контролювала і не контролює небо над Україною - Повітряні сили ЗСУ
22:29
За час війни окупанти пошкодили 135 пам'яток культурної спадщини
22:27
відеоБіля Мінська помітили довгу колону техніки із системами С-300 в напрямку України
22:26
доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі
Усі новини...