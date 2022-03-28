Луганщина: утренний обстрел Рубежного – есть погибший и раненый

Россияне утром снова обстреляли Рубежное в Луганской области – поврежден дом, по меньшей мере, один человек погиб и один ранен.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется".

Напомним: Накануне в Рубежном из убежища под развалинами хлебзавода и укрытия школы №5 удалось вызволить 155 граждан Украины. Также в воскресенье из города Рубежное в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

Города Луганской области постоянно подвергаются обстрелам и не менее разрушительным пожарам.