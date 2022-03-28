У Києві уламки ракети спричинили пожежу у приватній садибі 

У Києві в неділю ввечері внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося займання на території приватної садиби, пожежу загасили, ніч у столиці минула без пошкоджень.

Джерело: ДСНС України, перший заступник столичного голови Микола Поворозник в ефірі телемарафону

Деталі: 27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці.

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Вогнеборці по прибуттю встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.

О 00:27 28 березня пожежу локалізували на площі 100 кв. м, а о 01:24 – ліквідували, повідомили в ДСНС.

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Пряма мова Поворозника: "Ніч у столиці минула під звуки сирени, під вибухи роботи протиракетної оборони, але загалом спокійно, ми вже до того, за великим рахунком, звикли. Ніякої шкоди не завдано".

Деталі: Поворозник нагадав, що цього тижня у Києві будуть вимикати опалення, лікарні та соціальні заклади відключать останніми.

Школи і виші відновлюють навчання.

Цьому передувало: Увечері 27 березня російські військові завдали авіаударів по Луцьку, Рівному, Житомиру, Києву та Харкову.