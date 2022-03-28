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В Киеве обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 08:47
В Киеве обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме
Фото ГСЧС

В Киеве в воскресенье вечером в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома, пожар потушили, ночь в столице прошла без повреждений.

Источник: ГСЧС Украины, первый заместитель столичного главы Николай Поворозник в эфире телемарафона

Детали: 27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы.

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Пожарные по прибытию установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже.

В 00:27 28 марта пожар локализировали на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидировали, сообщили в ГСЧС.

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Прямая речь Поворозника: "Ночь в столице прошла под звуки сирены, под взрывы работы противоракетной обороны, но в целом спокойно, мы уже к этому, по большому счету, привыкли. Никакой ущерб не причинен".

Детали: Поворозник напомнил, что на этой неделе в Киеве будут отключать отопление, больницы и социальные учреждения будут отключены последними.

Школы и вузы возобновляют учебу.

Этому предшествовало: Вечером 27 марта российские военные нанесли авиаудары по Луцку, Ровно, Житомиру, Киеву и Харькову.

Темы: КиеввойнапожарГСЧС
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