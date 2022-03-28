Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве обломки ракеты повлекли за собой пожар в частном доме

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 08:47
Фото ГСЧС

В Киеве в воскресенье вечером в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома, пожар потушили, ночь в столице прошла без повреждений.

Источник: ГСЧС Украины, первый заместитель столичного главы Николай Поворозник в эфире телемарафона

Детали: 27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы.

Пожарные по прибытию установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже.

В 00:27 28 марта пожар локализировали на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидировали, сообщили в ГСЧС.

Прямая речь Поворозника: "Ночь в столице прошла под звуки сирены, под взрывы работы противоракетной обороны, но в целом спокойно, мы уже к этому, по большому счету, привыкли. Никакой ущерб не причинен".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Поворозник напомнил, что на этой неделе в Киеве будут отключать отопление, больницы и социальные учреждения будут отключены последними.

Школы и вузы возобновляют учебу.

Этому предшествовало: Вечером 27 марта российские военные нанесли авиаудары по Луцку, Ровно, Житомиру, Киеву и Харькову.

Темы: КиеввойнапожарГСЧС
Главное сегодня

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать

Американский актер Шон Пенн попросил миллиардеров мира приобрести для Украины истребители

Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Все новости...
Киев
"Укрзализныця" запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички
В понедельник в Киеве отключат отопление
В столице уже работает более 650 магазинов и 360 СТО
Последние новости
23:40
Кулеба не уверен, бомбила ли Украина Белгород
23:35
Правительство выделило средства на страхование железнодорожного экспорта
23:20
Россия вынуждена искусственно поддерживать курс рубля – Минфин США
23:10
В представительстве Украины в Женеве ответили РФ насчет "биооружия" и "славянского этноса"
23:10
Shell думает, как оплатить газ на счет подсанкционного Газпромбанка
23:04
Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР
22:50
Болгария высылает первого секретаря посольства РФ из-за подозрений в шпионаже
22:45
ВНО и вступление 2022 года: в МОН рассказали об изменениях для выпускников
22:37
РФ не контролировала и не контролирует небо над Украиной - Воздушные силы ВСУ
22:29
За время войны оккупанты повредили 135 памятников культурного наследия
Все новости...