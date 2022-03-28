Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар по Луцку: глава Волыни рассказал детали

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 09:06
Ракетный удар по Луцку: глава Волыни рассказал детали
Юрий Погуляйко. Фото из Telegram

Российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар, пожар тушат до сих пор.

Источник: Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в эфире общенационального телемарафона, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Погуляйко: "Вчера около 22 часов был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине города Луцка. Сейчас известно, что крылатая ракета была выпущена со стороны Беларуси. На месте удара всю ночь работали спасатели и по состоянию на 8 утра еще работают.

Реклама:

По предварительным данным, информации о жертвах нет. Взорвался один резервуар. Его гасят".

Детали: Председатель облВА сказал, что не будет называть адрес и не будет показывать фото пока на месте работают пожарные, чтобы не подвергать их опасности.

Больше информации он пообещал предоставить, когда спасатели погасят пожар.

ВИДЕО ДНЯ

Погуляйко добавил, что, несмотря на соседство с Беларусью, которая предоставила свою территорию для российских войск, ситуация в области контролируемая, и границы в пределах области не нарушены.

Он также рассказал, что на Волыни 80% бизнеса возобновили работу и пытаются восстановить экономку.

Область принимает гуманитарные грузы из Европы, а также формирует свою помощь и отправляет в те области Украины, которые в этом нуждаются.

Позже в ГСЧС сообщили, что спасатели на тушение пожара подали водяные и пенные стволы и провели пенную атаку.

В 8:12 пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжается ликвидация.

Предыстория: 

Темы: Волынская областьвойнаЛуцкпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Волынская область
ГСЧС показала последствия российского ракетного удара по Луцку: 3 погибших
Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений
ГБР взялось за офицера, который избил ногами раненого солдата на Волыни
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: