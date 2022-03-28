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Ракетный удар по Луцку: глава Волыни рассказал детали

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 09:06
Юрий Погуляйко. Фото из Telegram

Российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар, пожар тушат до сих пор.

Источник: Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в эфире общенационального телемарафона, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Погуляйко: "Вчера около 22 часов был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине города Луцка. Сейчас известно, что крылатая ракета была выпущена со стороны Беларуси. На месте удара всю ночь работали спасатели и по состоянию на 8 утра еще работают.

По предварительным данным, информации о жертвах нет. Взорвался один резервуар. Его гасят".

Детали: Председатель облВА сказал, что не будет называть адрес и не будет показывать фото пока на месте работают пожарные, чтобы не подвергать их опасности.

Больше информации он пообещал предоставить, когда спасатели погасят пожар.

Погуляйко добавил, что, несмотря на соседство с Беларусью, которая предоставила свою территорию для российских войск, ситуация в области контролируемая, и границы в пределах области не нарушены.

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Он также рассказал, что на Волыни 80% бизнеса возобновили работу и пытаются восстановить экономку.

Область принимает гуманитарные грузы из Европы, а также формирует свою помощь и отправляет в те области Украины, которые в этом нуждаются.

Позже в ГСЧС сообщили, что спасатели на тушение пожара подали водяные и пенные стволы и провели пенную атаку.

В 8:12 пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжается ликвидация.

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Темы: Волынская областьвойнаЛуцкпожар
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