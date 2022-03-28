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Українці заспівали гімн на мітингу в окупованому Енергодарі

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 13:54
скриншот

28 березня, в понеділок, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати:, що місто залишається українським.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб показати, що попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці.

Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами.

На площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України - як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу".

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Теми: ЕнергодарокупаціявійнаРосія
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