Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы вышли на митинг в оккупированном Энергодаре

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 13:54
скриншот

28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы еще раз показать: что город остается украинским.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы показать, что несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы.

Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.

На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины – как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЭнергодароккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир

ВИДЕОУкраинские власти провели обмен пленными "86 на 86"

Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ

фото, видеоЭвакуационные автобусы с людьми наконец выехали из Мелитополя – мэр

Все новости...
Энергодар
В оккупированном Энергодаре коллаборант от ОПЗЖ заявил, что создал "совет города"
Большинство депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты
Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС
Последние новости
21:06
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области, есть пострадавшие
20:54
Поступления в госбюджет в марте были на уровне 92%
20:54
Ким шутит: тех, кто не будет сдавать военную технику, будут лишать субсидий
20:53
документБлокировка YouTube в РФ: российским вузам сказали приготовиться
20:49
Путин не откладывает планы по уничтожению Украины, впереди много боев – Данилов
20:44
Игрокам "Динамо" разрешили покинуть Украину
20:42
Россияне окапываются во многих общинах Сумщины – глава ОВА
20:40
Балл аттестата не будут учитывать при поступлении в университеты в 2022 году – МОН
20:40
30 стран решили высвободить нефть из резервов вслед за США – Байден
20:24
фотоНацгвардия зачистила врага на киевском направлении
Все новости...