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Украинцы вышли на митинг в оккупированном Энергодаре

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 13:54
Украинцы вышли на митинг в оккупированном Энергодаре
скриншот

28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы еще раз показать: что город остается украинским.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы показать, что несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы.

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Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.

На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины – как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа".

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Темы: ЭнергодароккупациявойнаРосcия
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