Украинцы вышли на митинг в оккупированном Энергодаре
Понедельник, 28 марта 2022, 13:54
28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы еще раз показать: что город остается украинским.
Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram
Прямая речь Орлова: "Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы показать, что несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы.
Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.
Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.
На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины – как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа".
ВИДЕО ДНЯ