Російський корабель у Бердянську знищили за допомогою агентів в Росії – Буданов
Україна має широку агентурну мережу у низці секторів військового, політичного та фінансового керівництва Росії, зокрема і в Кремлі, і це серед іншого допомогло знищити російський десантний корабель у Бердянську.
Джерело: інтерв’ю голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова виданню "Coffee or Die"
Деталі: За словами Буданова, усю добуту в Росії інформацію Україна використовує з великою користю.
Як приклад він назвав нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель.
Пряма мова Буданова: "Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами".
Деталі: Голова розвідки пояснив, що саме завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди.
Передісторія:
- 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
- Повідомлялося, що командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську – зрадники України, які перешли на бік ворога у 2014 році.