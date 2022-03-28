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Російський корабель у Бердянську знищили за допомогою агентів в Росії – Буданов

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 17:38
Знищений російський корабель. Скриншот з відео

Україна має широку агентурну мережу у низці секторів військового, політичного та фінансового керівництва Росії, зокрема і в Кремлі, і це серед іншого допомогло знищити російський десантний корабель у Бердянську.

Джерело: інтерв’ю голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова виданню "Coffee or Die"

Деталі: За словами Буданова, усю добуту в Росії інформацію Україна використовує з великою користю.

Як приклад він назвав нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель.

Пряма мова Буданова: "Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами".

Деталі: Голова розвідки пояснив, що саме завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди.

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