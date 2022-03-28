Российский корабль в Бердянске уничтожили с помощью агентов в России – Буданов

Украина имеет широкую агентурную сеть в ряде секторов военного, политического и финансового руководства России, в том числе и в Кремле, и это среди прочего помогло уничтожить российский десантный корабль в Бердянске.

Источник: интервью главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова изданию "Coffee or Die"

Детали: По словам Буданова, всю добытую в России информацию Украина использует с большой пользой.

В качестве примера он назвал недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль.

Прямая речь Буданова: "Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами".

Детали: Глава разведки пояснил, что именно благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб.

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