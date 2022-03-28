Российский корабль в Бердянске уничтожили с помощью агентов в России – Буданов
Украина имеет широкую агентурную сеть в ряде секторов военного, политического и финансового руководства России, в том числе и в Кремле, и это среди прочего помогло уничтожить российский десантный корабль в Бердянске.
Источник: интервью главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова изданию "Coffee or Die"
Детали: По словам Буданова, всю добытую в России информацию Украина использует с большой пользой.
В качестве примера он назвал недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль.
Прямая речь Буданова: "Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами".
Детали: Глава разведки пояснил, что именно благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб.
Предыстория:
- 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
- Сообщалось, что командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске – изменники Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.