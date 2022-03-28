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Венедіктова пояснила, чому Україна не відкрила провадження щодо Путіна

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 17:45
Ірина Венедіктова, фото Назарія Мазилюка, УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Україна не може відкрити кримінальне провадження особисто щодо президента РФ Володимира Путіна, поки він перебуває на цій посаді.

Джерело: Венедіктова на брифінгу

Пряма мова: "Україна – це держава, яка поважає верховенство права… Ми працюємо під міжнародним правом, яке імплементоване в наше національне законодавство, і в нас є особи, які під функціональним імунітетом.

Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми проти нього кримінальне провадження? В нього функціональний імунітет. Виконуючи норми міжнародного права і національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, поки він є президентом РФ".

Деталі: Водночас генпрокурор додала, що Україна розслідує провадження, яке стосується збройної агресії Росії.

"І по цій справі у нас є вже більше 200 підозрюваних. Це воєнні злочинці високого рівня – міністри, члени їхнього Радбезу, сенатори, хто безпосередньо брав участь. У цьому списку також пропагандисти, які своїми діями сприяли розпалюванню війни… Ми вже сходили в українські суди і отримали рішення українського суду щодо арешту. І, звичайно, ми їх розшукуємо. І тут вже питання міжнародної спільноти", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи сподівається Україна побачити Путіна на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, Венедіктова сказала: "На сьогоднішній день прокурор Міжнародного кримінального суду абсолютно незалежний. Як він буде будувати свою стратегію розслідування, до кого він вийде – це виключно його компетенція. Моє завдання – зробити свою роботу тут. Все, чим я можу допомогти йому з фіксацією злочинів, можливістю допитів – я це зроблю".

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Генпрокурор також повідомила, що Україна досі не ратифікувала Римський статут, оскільки для цього "немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради". Водночас вона висловила сподівання, що до політиків вдасться донести необхідність такої ратифікації.

Венедіктова повідомила, що загалом Офіс генпрокурора почав 3085 проваджень щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

Також іще 9 країн відкривають провадження про воєнні злочини Росії.

Теми: ВенедіктоваПутінвійнасуд
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