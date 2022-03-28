Венедиктова объяснила, почему Украина не открыла производство против Путина

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина не может открыть уголовное производство лично в отношении президента РФ Владимира Путина, пока он находится на этом посту.

Источник: Венедиктова на брифинге

Прямая речь: "Украина – это государство, которое уважает верховенство права… Мы работаем под международным правом, которое имплементировано в наше национальное законодательство, и у нас есть лица, которые находятся под функциональным иммунитетом.

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Я неоднократно заявляла, что величайший военный преступник века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы против него уголовное производство? У него функциональный иммунитет. Выполняя нормы международного права и национального права, мы не можем открыть именно это производство, пока он является президентом РФ".

Детали: В то же время генпрокурор добавила, что Украина расследует производство, касающееся вооруженной агрессии России.

"И по этому делу у нас уже больше 200 подозреваемых. Это военные преступники высокого уровня – министры, члены их Совбеза, сенаторы, непосредственно участвовавшие. В этом списке также пропагандисты, которые своими действиями способствовали разжиганию войны… Мы уже сходили в украинские суды и получили решение украинского суда об аресте. И, конечно, мы их разыскиваем. И здесь уже вопрос международного сообщества", – отметила она.

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Отвечая на вопрос, надеется ли Украина увидеть Путина на скамье подсудимых Международного уголовного суда, Венедиктова сказала: "На сегодняшний день прокурор Международного уголовного суда абсолютно независим. Как он будет строить свою стратегию расследования, на кого он выйдет – это его компетенция. Моя задача – сделать свою работу здесь. Все, чем я могу помочь ему с фиксацией преступлений, возможностью допросов – это я сделаю".

Генпрокурор также сообщила, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав, поскольку для этого "нет политического консенсуса внутри Верховной Рады". В то же время, она выразила надежду, что до политиков удастся донести необходимость такой ратификации.

Венедиктова сообщила, что в целом Офис генпрокурора начал 3085 производств по военным преступлениям России в Украине.

Также еще 9 стран открывают производства о военных преступлениях России.