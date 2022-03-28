Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО – Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що українські захисники готові до тривалої війни, але потребують винищувачі та системи протиповітряної і протиракетної оборони.
Джерело: інтерв’ю Буданова для видання Coffee or Die
Пряма мова Буданова: "Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України.
Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація".
Деталі: Буданов пояснив, що українська армія потребує винищувачі п’ятого покоління. За його словами, російські окупанти мають велику кількість винищувачів четвертого покоління, які в кілька разів переважають сили і спроможності української авіації.
Тому, щоби чинити опір російській авіації, українці потребують винищувачі, які будуть переважати російську авіацію "якістю, а не кількістю".
Він запевнив, що українці переможуть Росію в будь-якому разі, але питання лише в часі. Буданов повторив свою думку: якщо західні партнери нададуть сучасне озброєння, про яке просить українська сторона, то українці швидше зупинять наступ російських військ та забезпечать мир у регіоні.
Однак, голова ГУР подякував західним союзникам за допомогу та пообіцяв, що українці не забудуть про цю допомогу в момент, коли її потребували найбільше.
Передісторія:
- У цьому ж інтерв’ю Буданов розповів, що українці вдарили по кораблю в Бердянську тоді, коли там знаходились бензовози та вантажівки з боєприпасами. За його словами, дочекатися слушної миті українським захисникам допомогли агенти ГУР в російській владі.
- 25 березня в інтерв’ю для американського видання Nation Буданов розповів про заходи української розвідки з розгортання партизанської боротьби в тилу російських окупантів. Голова ГУР сказав, що мисливці та лісники готові "влаштувати справжнє пекло" для загарбників, щойно ліси зазеленіють.