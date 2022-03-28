Мы стоим и можем стоять долго, но нам нужны истребители, а также ПВО и ПРО – Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники готовы к длительной войне, но нуждаются в истребителях и системе противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: интервью Буданова для издания Coffee or Die

Прямая речь Буданова: "Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины.

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Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация".

Детали: Буданов объяснил, что украинская армия нуждается в истребителях пятого поколения. По его словам, российские оккупанты имеют большое количество истребителей четвертого поколения, в несколько раз превосходящие силы и способности украинской авиации.

Поэтому, чтобы оказывать действенное сопротивление российской авиации, украинцы нуждаются в истребителях, которые будут превалировать над российской авиацией "качеством, а не количеством".

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Он заверил, что украинцы победят Россию в любом случае, но вопрос только во времени. Буданов повторил свое мнение: если западные партнеры предоставят современное вооружение, о котором просит украинская сторона, то украинцы скорее остановят наступление российских войск и обеспечат мир в регионе.

Однако глава ГУР поблагодарил западных союзников за помощь и пообещал, что украинцы не забудут об этой помощи, оказанной тогда, когда в ней нуждались больше всего.

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