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Мы стоим и можем стоять долго, но нам нужны истребители, а также ПВО и ПРО – Буданов

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 17:53
Американские истребители пятого поколения F-15. фото иллюстративное: getty images

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники готовы к длительной войне, но нуждаются в истребителях и системе противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: интервью Буданова для издания Coffee or Die

Прямая речь Буданова: "Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины.

Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация".

Детали: Буданов объяснил, что украинская армия нуждается в истребителях пятого поколения. По его словам, российские оккупанты имеют большое количество истребителей четвертого поколения, в несколько раз превосходящие силы и способности украинской авиации.

Поэтому, чтобы оказывать действенное сопротивление российской авиации, украинцы нуждаются в истребителях, которые будут превалировать над российской авиацией "качеством, а не количеством".

Он заверил, что украинцы победят Россию в любом случае, но вопрос только во времени. Буданов повторил свое мнение: если западные партнеры предоставят современное вооружение, о котором просит украинская сторона, то украинцы скорее остановят наступление российских войск и обеспечат мир в регионе.

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Однако глава ГУР поблагодарил западных союзников за помощь и пообещал, что украинцы не забудут об этой помощи, оказанной тогда, когда в ней нуждались больше всего.

Предыстория:

  • В этом же интервью Буданов рассказал, что украинцы ударили по кораблю в Бердянске, когда там находились бензовозы и грузовики с боеприпасами. По его словам, дождаться удобного мгновения украинским защитникам помогли агенты ГУР в российских властях.
  • 25 марта в интервью для американского издания Nation Буданов рассказал о мерах украинской разведки по развертыванию партизанской борьбы в тылу российских оккупантов. Глава ГУР сказал, что охотники и лесники готовы "устроить настоящий ад" для захватчиков, как только леса зазеленеют.

Темы: разведкаоружиевойнаПРО
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