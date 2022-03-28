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Росіяни утримують в заручниках журналіста інформагенції УНІАН

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 19:02

Російські окупанти тримають у заручниках журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

Джерело: ГО "Медійна ініціатива за права людини"

Деталі: За даними колег, журналіст інформаційної агенції УНІАН Хилюк був викрадений військовослужбовцями РФ у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області орієнтовно на початку березня.

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Напередодні зникнення Дмитро написав у соцмережі, що його село опинилося під окупацією.

За словами звільнених місцевих жителів Козаровичів, Дмитра нині утримують у будівлі одного з підприємств в іншому н.п Київщини - Димері. Саме там його бачили кілька вже звільнених чоловіків.

Це не перший випадок, коли російські військові затримують та викрадають журналістів, активістів та представників місцевих органів самоврядування, зазначають громадські активісти.

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Через це правозахисники закликали міжнародну спільноту розповідати про всі історії полонених, змусити Росію дотримуватися положень Женевської конвенції та звільнити всіх заручників.

Теми: війнаЗМІ
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