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Росіяни утримують в заручниках журналіста інформагенції УНІАН

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 19:02

Російські окупанти тримають у заручниках журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

Джерело: ГО "Медійна ініціатива за права людини"

Деталі: За даними колег, журналіст інформаційної агенції УНІАН Хилюк був викрадений військовослужбовцями РФ у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області орієнтовно на початку березня.

Напередодні зникнення Дмитро написав у соцмережі, що його село опинилося під окупацією.

За словами звільнених місцевих жителів Козаровичів, Дмитра нині утримують у будівлі одного з підприємств в іншому н.п Київщини - Димері. Саме там його бачили кілька вже звільнених чоловіків.

Це не перший випадок, коли російські військові затримують та викрадають журналістів, активістів та представників місцевих органів самоврядування, зазначають громадські активісти.

Через це правозахисники закликали міжнародну спільноту розповідати про всі історії полонених, змусити Росію дотримуватися положень Женевської конвенції та звільнити всіх заручників.

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