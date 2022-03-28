Россияне удерживают в заложниках журналиста информагентства УНИАН

Российские оккупанты держат в заложниках журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.

Источник: ОО "Медийная инициатива за права человека"

Детали: По данным коллег, журналист информационного агентства Хилюк был похищен военнослужащими РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области ориентировочно в начале марта.

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Накануне исчезновения Дмитрий написал в соцсети, что его село оказалось под оккупацией.

По словам освобожденных местных жителей Козаровичей, Дмитрия сейчас удерживают в здании одного из предприятий в другом н.п Киевщины - Дымере. Там его видели несколько уже освобожденныхх мужчин.

Это не первый случай, когда российские военные задерживают и пихищают журналистов, активистов и представителей местных органов самоуправления, отмечают общественные активисты.

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Поэтому правозащитники призывали международное сообщество рассказывать обо всех истории пленных, заставить Россию соблюдать положения Женевской конвенции и освободить всех заложников.