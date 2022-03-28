Сумщина: у звільненому Тростянці значні руйнування, відновлено зв’язок

У звільненому від окупантів Тростянці на Сумщині сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва, район залізничного вокзалу та автовокзалу – повністю зруйновані.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Тростянець, усі фото з Facebook Живицького

Деталі: Також згорів та повністю знищений багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

Реклама:

Разом з тим, у Тростянецькій громаді з’явився зв’язок – туди завезли супутниковий інтернет Starlink та генератори.

До Тростянця завозиться необхідна гуманітарна допомога.

Важких поранених вивозять до найближчих лікарень, оскільки лікарня в Тростянці не працює. Водночас у місті обладнали медичний пункт.

ВІДЕО ДНЯ

"Людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозимо до Сум, розселили у гуртожитках. Забезпечили харчуванням, ліками і одягом", - додав Живицький.

Водночас він повідомив, що у Тростянецькій громаді багато замінувань.

"Хоч звільнена від орків, утім не є безпечною територією. Не можна близько підходити до знищеної ворожої техніки та місць стоянок орків!", - наголосив він.

Що передувало: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що після розгрому окупантів у Тростянці застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.