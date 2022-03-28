Сумщина: в освобожденном Тростянце сильные разрушения, восстановлена связь

В освобожденном от оккупантов Тростянке в Сумской области сильно пострадали центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала – полностью разрушены.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Тростянец, все фото с Facebook Живицкого

Детали: Также сгорел и полностью уничтожен пятиэтажный многоквартирный дом напротив вокзала.

Вместе с тем, в Тростянецкой общине появилась связь – туда завезли спутниковый интернет Starlink и генераторы.

В Тростянец завозится необходимая гуманитарная помощь.

Тяжелых раненых вывозят в ближайшие больницы, поскольку больница в Тростянце не работает. В то же время в городе оборудовали медицинский пункт.

"Людей, которые остались без жилья после боевых действий, перевозим в Сумы, расселили в общежитиях. Снабдили питанием, лекарствами и одеждой", - добавил Живицкий.

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В то же время, он сообщил, что в Тростянецкой общине много заминирований.

"Хотя освобождена от орков, впрочем, не является безопасной территорией. Нельзя близко подходить к уничтоженной вражеской технике и местам стоянок орков!", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 26 марта украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Также ВСУ удалось изгнать с места "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что после разгрома оккупантов в Тростянке застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантермировской дивизии, а также был снят с должности командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.