Зведення Генштабу: ЗСУ стримують ворога на Сході України
Збройні сили України не допускають просування ворога і стримують його атаки на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.
Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст".
Деталі: Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
- стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.
Частиною сил продовжується ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.