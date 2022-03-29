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Зведення Генштабу: ЗСУ стримують ворога на Сході України

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 00:18
Зведення Генштабу: ЗСУ стримують ворога на Сході України
Знищена техніка ворога, фото: Генштаб

Збройні сили України не допускають просування ворога і стримують його атаки на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

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Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст".

Деталі: Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

  • недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
  • зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
  • створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
  • стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

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Частиною сил продовжується ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Теми: Збройні силивійна
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