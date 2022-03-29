Сводка Генштаба: ВСУ сдерживают врага на Востоке Украины
Вооруженные силы Украины не допускают продвижения врага и сдерживают его атаки на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил.
Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов".
Детали: Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:
- недопущение продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;
- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;
- создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуева;
- сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.
Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.
Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.