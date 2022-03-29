Сводка Генштаба: ВСУ сдерживают врага на Востоке Украины

Вооруженные силы Украины не допускают продвижения врага и сдерживают его атаки на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил.

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Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов".

Детали: Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:

недопущение продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;

занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;

создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуева;

сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

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Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.