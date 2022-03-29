Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний
Около 100 общин находятся в процессе перехода в Православную церковь Украины.
Источник: предстоятель ПЦУ Эпифаний в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ
Прямая речь: "В последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ к ПЦУ. И в течение практически нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов.
Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода.
То есть постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге".
"А согласно законодательству, каждая община имеет право изменения своей юрисдикции.
Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви".