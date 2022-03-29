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Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 01:17
фото: FB-страница Эпифания

Около 100 общин находятся в процессе перехода в Православную церковь Украины.

Источник: предстоятель ПЦУ Эпифаний в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ к ПЦУ. И в течение практически нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов.

Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода.

То есть постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге".

"А согласно законодательству, каждая община имеет право изменения своей юрисдикции.

Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви".

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Темы: церковьрелигияПравославная Церковь УкраиныЕпифаний
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