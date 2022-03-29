Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 01:17
Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний
фото: FB-страница Эпифания

Около 100 общин находятся в процессе перехода в Православную церковь Украины.

Источник: предстоятель ПЦУ Эпифаний в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ к ПЦУ. И в течение практически нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов.

Реклама:

Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода.

То есть постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге".

"А согласно законодательству, каждая община имеет право изменения своей юрисдикции.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви".

Темы: церковьрелигияПравославная Церковь УкраиныЕпифаний
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: