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Ядерний матеріал у Харкові неушкоджений – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 03:08
ФОТО: FACEBOOK ХАРКІВСЬКОГО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Після чергового ворожого обстрілу дослідницького об’єкту "Джерело нейтронів" ядерний матеріал не пошкоджений.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об’єкт у місті Харкові зазнав додаткових пошкоджень після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишається неушкодженою".

"Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів, використовувався для досліджень, розробок і виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей.

Його ядерний матеріал є підкритичним – не може мати ядерної ланцюгової реакції – і запас радіоактивних речовин низький".

Що передувало: У Харкові під російський обстріл знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 10 березня окупанти обстріляли район П'ятихатки, де розташований Харківський фізико-технічний інститут, і знеструмили дослідницьку ядерну підкритичну установку (ЯПУ) "Джерело нейтронів".

Теми: Харківвійна
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