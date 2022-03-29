Ядерний матеріал у Харкові неушкоджений – МАГАТЕ

Після чергового ворожого обстрілу дослідницького об’єкту "Джерело нейтронів" ядерний матеріал не пошкоджений.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об’єкт у місті Харкові зазнав додаткових пошкоджень після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишається неушкодженою".

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"Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів, використовувався для досліджень, розробок і виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей.

Його ядерний матеріал є підкритичним – не може мати ядерної ланцюгової реакції – і запас радіоактивних речовин низький".

Що передувало: У Харкові під російський обстріл знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

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