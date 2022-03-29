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Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 03:08
ФОТО: FACEBOOK ХАРЬКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

После очередного вражеского обстрела исследовательского объекта "Источник нейтронов" ядерный материал не поврежден.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в городе Харькове получил дополнительные повреждения после того, как попал под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала остается невредимым".

"Объект, ранее пострадавший от обстрелов, использовался для исследований, разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Его ядерный материал подкритичен – не может иметь ядерной цепной реакции – и запас радиоактивных веществ низкий".

Что предшествовало: В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 10 марта оккупанты обстреляли район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт, и обесточили исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) "Источник нейтронов".

Темы: Харьковвойна
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