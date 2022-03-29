Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ

После очередного вражеского обстрела исследовательского объекта "Источник нейтронов" ядерный материал не поврежден.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в городе Харькове получил дополнительные повреждения после того, как попал под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала остается невредимым".

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"Объект, ранее пострадавший от обстрелов, использовался для исследований, разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Его ядерный материал подкритичен – не может иметь ядерной цепной реакции – и запас радиоактивных веществ низкий".

Что предшествовало: В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

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