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Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 03:08
Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ
ФОТО: FACEBOOK ХАРЬКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

После очередного вражеского обстрела исследовательского объекта "Источник нейтронов" ядерный материал не поврежден.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в городе Харькове получил дополнительные повреждения после того, как попал под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала остается невредимым".

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"Объект, ранее пострадавший от обстрелов, использовался для исследований, разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Его ядерный материал подкритичен – не может иметь ядерной цепной реакции – и запас радиоактивных веществ низкий".

Что предшествовало: В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

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Предыстория: 

  • Вечером 10 марта оккупанты обстреляли район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт, и обесточили исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) "Источник нейтронов".

Темы: Харьковвойна
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