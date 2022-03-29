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У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 05:57
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю, проте, за його словами, не збирається цього робити у війні з Україною.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій (в Україні – ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає".

"Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування".

Деталі: Пєсков спростував твердження журналіста про те, що Путін, оголошуючи про спецоперацію, нібито сказав, що Росія застосує ядерну зброю у разі втручання у конфлікт третіх країн.

"Я так не думаю. Він (Путін – ред.) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує", – сказав він.

Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".

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При цьому він додав, що "необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави".

Нагадаємо: Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Теми: РосіяПутінядерна зброя
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