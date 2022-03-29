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У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 05:57
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором РФ применит ядерное оружие, однако, по его словам, не собирается этого делать в войне с Украиной.

Источник: Песков в интервью американскому телеканалу PBS, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации в Украине будут выполнены. При любом развитии событий (в Украине – ред.) причин применять там ядерное оружие нет".

"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении".

Детали: Песков опроверг утверждение журналиста о том, что Путин, объявляя о спецоперации, якобы сказал, что Россия применит ядерное оружие в случае вмешательства в конфликт третьих стран.

"Я так не думаю. Он (Путин – ред.) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попробует", – сказал он.

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".

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При этом он добавил, что "необходимо разделять спецоперацию в Украине и существование государства".

Напомним: Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну спровоцирует НАТО.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Темы: РосcияПутинядерное оружие
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