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З Криму на Миколаїв вилетіли російські літаки. Мешканців просять ховатись

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 10:21
зруйнована будівля ОДА в Миколаєві

На Миколаївщину летять ворожі літаки, очікується атака, мешканців закликають сховатись в укриття.

Джерело: голова Миколаїської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття!".

Що передувало: Вранці 29 березня російські війська вдарили у будівлю облдержадміністрації. За словами Кіма, половина будівлі практично зруйнована, зокрема кабінет голови ОДА. Більшість людей дивом урятувалися. Це від 50 до 100 людей. Наразі шукають вісім цивільних та трьох військових.

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Теми: Миколаїв
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