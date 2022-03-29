Из Крыма в Николаев вылетели российские самолеты. Жителей просят укрыться

На Николаевщину летят вражеские самолеты, ожидается атака, жителей призывают зайти в укрытия.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие!".

Что предшествовало: Утром 29 марта российский войска ударили в здание облгосадминистрации. По словам Кима, половина здания практически разрушена, в том числе кабинет главы ОГА. Большинство людей чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищут восемь гражданских и троих военных.

Читайте также: Чем россияне бомбят Украину. Какое новое вооружение использует РФ против наших детей, женщин и военных

"Е..шь их!" или Доброе утро, мы из Украины! − Виталий Ким