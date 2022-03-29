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Из Крыма в Николаев вылетели российские самолеты. Жителей просят укрыться

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 10:21
Из Крыма в Николаев вылетели российские самолеты. Жителей просят укрыться
разрушенное здание ОГА в Николаеве

На Николаевщину летят вражеские самолеты, ожидается атака, жителей призывают зайти в укрытия.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие!".

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Что предшествовало: Утром 29 марта российский войска ударили в здание облгосадминистрации. По словам Кима, половина здания практически разрушена, в том числе кабинет главы ОГА. Большинство людей чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.  Сейчас ищут восемь гражданских и троих военных.

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Темы: Николаев
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