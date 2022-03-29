З-під завалів обстріляної ОДА в Миколаєві дістали вже 7 загиблих

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли сімох загиблих.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.

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Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Що передувало: 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.