Под завалами обстрелянной ОГА в Николаеве найдены погибшие
Вторник, 29 марта 2022, 14:18
Во время разбора завалов здания Николаевской областной государственной администрации обнаружили семерых погибших.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших, 22 человека пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, переданных бригадам скорой медицинской помощи.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.
Что предшествовало: 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.
ВИДЕО ДНЯ