Под завалами обстрелянной ОГА в Николаеве найдены погибшие

Во время разбора завалов здания Николаевской областной государственной администрации обнаружили семерых погибших.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших, 22 человека пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, переданных бригадам скорой медицинской помощи.

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Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Что предшествовало: 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.