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У Кремлі заявили, що "сьогодні-завтра" зрозуміють, чи варто вести переговори

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 14:39
Дмитро Пєсков, Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що доля переговорів РФ та України може визначитись "сьогодні-завтра", а спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко наполягає на умовах РФ для припинення війни.

Джерело: Пєсков і Матвієнко у коментарі журналістам, пише Інтерфакс

Пряма мова Пєскова: "Щодо долі переговорів, то це справді цікаве питання. Сьогодні-завтра ми з вами зрозуміємо, чи є щось обіцяюче, чи ні".

Деталі: Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати заяву голови чеченських бойовиків Рамзана Кадирова про безглуздість переговорів.

"В іншому спеціальна військова операція – а денацифікація є однією з цілей цієї операції – вона продовжується", – додав Пєсков.

У свою чергу, Матвієнко заявила, що Росія буде готова зупинити війну в Україні та налагоджувати співпрацю, коли буде досягнуто домовленостей з Києвом, на яких наполягає Москва.

Пряма мова Матвієнко: "Наша позиція відкрита, ми її не змінюємо. Ми чітко і виразно говоримо про те, на якій основі, на яких засадах можуть бути досягнуті домовленості, після яких ми готові зупинити військову спеціальну операцію та налагоджувати подальшу співпрацю".

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Більше деталей: На думку Матвієнко, лише після досягнення домовленостей на переговорах можна буде вести мову про можливу зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"А зараз для цього немає жодних підстав, немає повістки, тому що ми не розуміємо позицію президента України, позицію виконавчої влади. Нехай вони вироблять її, нехай покладуть її на папір – так само, як поклала Росія на папір усі наші умови, тоді є предмет для переговорів", - сказала речник.

Заяви Пєскова і Матвієнко були зроблені до завершення переговорів у Стамбулі. 

Що передувало: Раніше Кадиров виступив проти проведення мирних переговорів України та Росіх, заявивши, що спочатку треба знищити "бандерівців та шайтанів", а потім думати, що робити.

Теми: переговориРосіявійна
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