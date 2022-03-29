Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ

Переговори української та російської делегацій, які тривали близько 3 годин у Стамбулі, завершилися.

Джерело: Агентство Анадолу

Дослівно Анадолу: "У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії".

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Передісторія: