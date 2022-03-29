Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 14:24
Частина української делегації. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Переговори української та російської делегацій, які тривали близько 3 годин у Стамбулі, завершилися.

Джерело: Агентство Анадолу

Дослівно Анадолу: "У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії".

Передісторія: 

  • 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині повідомив, що сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України. 
  • Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку

ВІДЕО ДНЯ
Теми: переговориУкраїнаРосіявійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
переговори
Подоляк: Договір про гарантії безпеки має пройти референдум
Мединський каже, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди
Україна пропонує, щоб питання Донбасу Зеленський і Путін обговорили особисто
Останні новини
03:54
фотоУ Нью-Йорку сотні людей вийшли підтримати ЗСУ
03:28
Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень
01:36
На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців
01:23
Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
01:15
Порт у Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
Усі новини...