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Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 14:24
Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ
Частина української делегації. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Переговори української та російської делегацій, які тривали близько 3 годин у Стамбулі, завершилися.

Джерело: Агентство Анадолу

Дослівно Анадолу: "У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії".

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Передісторія: 

  • 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині повідомив, що сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України. 
  • Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку

Теми: переговориУкраїнаРосіявійна
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