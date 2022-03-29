Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ
Вівторок, 29 березня 2022, 14:24
Переговори української та російської делегацій, які тривали близько 3 годин у Стамбулі, завершилися.
Джерело: Агентство Анадолу
Дослівно Анадолу: "У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії".
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Передісторія:
- 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині повідомив, що сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України.
- Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого, 3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.