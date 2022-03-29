Переговори України та Росії завершилися – ЗМІ

Переговори української та російської делегацій, які тривали близько 3 годин у Стамбулі, завершилися.

Джерело: Агентство Анадолу

Дослівно Анадолу: "У палаці "Долмабахче" у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії".

Передісторія:

29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині повідомив, що сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України.

Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого, 3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.