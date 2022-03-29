В Кремле заявили, что "сегодня-завтра" поймут, стоит ли вести переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьба переговоров РФ и Украины может определиться "сегодня-завтра", а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на условиях РФ для прекращения войны.

Источник: Песков и Матвиенко в комментарии журналистам, пишет Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет".

Детали: Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы чеченских боевиков Рамзана Кадырова о бессмысленности переговоров.

"В остальном специальная военная операция – а денацификация является одной из целей этой операции – она продолжается", – добавил Песков.

В свою очередь, Матвиенко заявила, что Россия будет готова остановить войну в Украине и налаживать сотрудничество, когда будут достигнуты договоренности с Киевом, на которых настаивает Москва.

Прямая речь Матвиенко: "Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим о том, на какой основе, на каких принципах могут быть достигнуты договорённости, после которых мы готовы остановить военную специальную операцию и налаживать дальнейшее сотрудничество".

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Больше деталей: По мнению Матвиенко, только после достижения договоренностей на переговорах можно будет вести речь о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"А сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки, потому что мы не понимаем позицию президента Украины, позицию исполнительной власти. Пусть они выработают ее, пусть положат ее на бумагу - так же, как положила Россия на бумагу все наши условия, тогда есть предмет для переговоров", - сказала спикер.

Заявления Пескова и Матвиенко были сделаны до завершения переговоров в Стамбуле.

Что предшествовало: Ранее Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.