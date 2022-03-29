Россия по итогам переговоров "кардинально сократит боевые действия" в двух направлениях
Вторник, 29 марта 2022, 14:49
Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
Источник: глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров
Детали: Россияне назвали переговоры "конструктивными".
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Отмечается, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
По словам Мединского, "власти исходят из того, что в Киеве примут решения и создадут условия для дальнейшей нормальной работы".
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