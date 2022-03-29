Россия по итогам переговоров "кардинально сократит боевые действия" в двух направлениях

Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Источник: глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров

Детали: Россияне назвали переговоры "конструктивными".

Отмечается, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

По словам Мединского, "власти исходят из того, что в Киеве примут решения и создадут условия для дальнейшей нормальной работы".

Предыстория: В Турции завершились переговоры Украины и России.

Украина рассказала, хочет получить гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.