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В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 15:07
Александр Маркушин

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене на Киевщине разрушены 50% зданий. Мэр отмечает, что власти макисмально еще будут эвакуировать жителей для их безопасности.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в общем эфире телеканалов 29 марта

Прямая речь: "Я хочу, пользуясь случаем всех попросить: пока не возвращаться. Пока в городе опасно. Раздаются выстрелы и обстрелы, идут обстрелы даже из "Градов". На сегодняшний день возвращаться нельзя. Я обязательно всем скажу, когда можно будет возвращаться".

Детали: Маркушин подчеркнул, что сейчас наоборот, будет продолжаться эвакуация из города, чтобы власти получили возможность работать. Сейчас стоит задача похоронить всех погибших.

По его словам, примерно 50% города разрушены, в частности, критическая инфраструктура. Но власти будут максимально ее восстанавливать.

По подсчетам мэра, в Ирпене (преимущественно в частном секторе) остаются около 3500-4000 человек. Они категорически не хотят уезжать, но сейчас власти убеждают их эвакуироваться, поскольку враг продолжает обстрелы.

Что предшествовало: 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.

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Темы: ИрпеньКиевская областьвойна
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