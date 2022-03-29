На Херсонщині викрали ще одного мера міста

Російські окупанти викрали міського голову окупованої Голої Пристані на Херсонщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.

Наразі встановлюють обставини події та причетних осіб.

Нагадаємо: На Херсонщині мешканці міста Гола Пристань вийшли на акцію, під час якої спільно виконали Гімн України і заявили, що "Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна".

Раніше окупанти викрали міського голову Берислава.