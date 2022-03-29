На Херсонщині викрали ще одного мера міста
Вівторок, 29 березня 2022, 17:22
Російські окупанти викрали міського голову окупованої Голої Пристані на Херсонщині.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.
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Наразі встановлюють обставини події та причетних осіб.
Нагадаємо: На Херсонщині мешканці міста Гола Пристань вийшли на акцію, під час якої спільно виконали Гімн України і заявили, що "Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна".
Раніше окупанти викрали міського голову Берислава.
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