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На Херсонщині викрали ще одного мера міста

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 17:22

Російські окупанти викрали міського голову окупованої Голої Пристані на Херсонщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.

Наразі встановлюють обставини події та причетних осіб.

Нагадаємо: На Херсонщині мешканці міста Гола Пристань вийшли на акцію, під час якої спільно виконали Гімн України і заявили, що "Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна".

Раніше окупанти викрали міського голову Берислава.

Теми: Херсонська областьвійнаполоненіРосія
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