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В Херсонской области похитили еще одного мэра города

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 17:22

Российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани на Херсонщине.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Напомним: В Херсонской области жители города Голая Пристань вышли на акцию, во время которой совместно выполнили Гимн Украины и заявили, что "Гола Пристань и вся Херсонщина – это Украина".

Темы: Херсонская областьвойнапленныеРосcия
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