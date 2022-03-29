В Херсонской области похитили еще одного мэра города
Вторник, 29 марта 2022, 17:22
Российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани на Херсонщине.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.
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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.
Напомним: В Херсонской области жители города Голая Пристань вышли на акцию, во время которой совместно выполнили Гимн Украины и заявили, что "Гола Пристань и вся Херсонщина – это Украина".
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