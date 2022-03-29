В Херсонской области похитили еще одного мэра города

Российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани на Херсонщине.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Напомним: В Херсонской области жители города Голая Пристань вышли на акцию, во время которой совместно выполнили Гимн Украины и заявили, что "Гола Пристань и вся Херсонщина – это Украина".