"Гола Пристань – це Україна": на Херсонщині масово виконали Гімн

На Херсонщині мешканці міста Гола Пристань вийшли в неділю на акцію, під час якої спільно виконали Гімн України і заявили, що "Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна".

Джерело: Facebook-сторінка Голопристанської міської ради

Дослівно: "Мешканці Голої Пристані біля міської ради провели патріотичний захід – масове виконання Державного Гімну, аби показати всьому світу, що Гола Пристань – це Україна!!!

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Ми голосно наголошуємо, що українці – сильна нація, що Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна!!!"

Що передувало: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

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Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів.

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.

Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР".