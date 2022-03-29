Уряд готує програму підтримки депортованих до РФ українців – Верещук
Вівторок, 29 березня 2022, 21:23
Уряд готує програму підтримки українців, яких примусово депортували до Росії.
Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє сайт міністерства
Деталі: Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили. І уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.
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Пряма мова: "Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати.
Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися".