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Уряд готує програму підтримки депортованих до РФ українців – Верещук

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 21:23
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Уряд готує програму підтримки українців, яких примусово депортували до Росії.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє сайт міністерства

Деталі: Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили. І уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.

Пряма мова: "Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати.

Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися".

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Теми: депортація ВерещукРосія
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