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Правительство готовит программу поддержки депортированных в РФ украинцев – Верещук

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 21:23
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Правительство готовит программу поддержки для украинцев, принудительно депортированных в Россию.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает сайт министерства

Детали: Верещук заявила, что уже многие смогли вернуться в Украину с российской территории, куда их принудительно переместили. И правительство готовит программу поддержки таких людей. Они должны знать, что их здесь ждут и помогут им.

Прямая речь: "Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить.

Вы можете получить реальную помощь и вернуться в Украину и устроиться".

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Темы: депортация ВерещукРосcия
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