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У Росії вкотре погрожують Вікіпедії за правду в статті про війну Росії проти України

Денис КарловськийВівторок, 29 березня 2022, 21:46
У Росії вкотре погрожують Вікіпедії за правду в статті про війну Росії проти України
Сторінка у вікіпедії про війну в україні станом на 29 березня 2022 року. фото: скриншот уп

Роскомнагляд звернувся до адміністрації Вікіпедії з вимогою стерти правдиву інформацію про війну Росії проти України.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс

Дослівно: "На підстави надісланої вимоги генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив сповіщення на адресу адміністрації вказаного інтернет-ресурсу про необхідність негайного видалення недостовірної інформації на тему спеціальної військової операції в Україні (війни Росії проти України – ред.)

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Ідеться про використання на платформі брехливого контенту, що має на меті дезінформацію російських користувачів".

Деталі: У повідомленні РКН пригрозив, що в разі не видалення "Вікіпедії" загрожує штраф в розмірі 4 мільйонів рублів.

Самі представники російської версії інтернет-енциклопедії підтвердили, що отримали повторне попередження від наглядового органу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 2 березня Роскомнагляд надсилав попередження Вікіпедії через статтю про війну в Україні та погрожував блокуванням.
  • 4 березня в Росії ухвалили закон, який криміналізує поширення правдивої інформації про російське вторгнення в Україну.

Теми: цензурапропагандаРосіявійна
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