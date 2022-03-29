У Росії вкотре погрожують Вікіпедії за правду в статті про війну Росії проти України
Роскомнагляд звернувся до адміністрації Вікіпедії з вимогою стерти правдиву інформацію про війну Росії проти України.
Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс"
Дослівно: "На підстави надісланої вимоги генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив сповіщення на адресу адміністрації вказаного інтернет-ресурсу про необхідність негайного видалення недостовірної інформації на тему спеціальної військової операції в Україні (війни Росії проти України – ред.)
Ідеться про використання на платформі брехливого контенту, що має на меті дезінформацію російських користувачів".
Деталі: У повідомленні РКН пригрозив, що в разі не видалення "Вікіпедії" загрожує штраф в розмірі 4 мільйонів рублів.
Самі представники російської версії інтернет-енциклопедії підтвердили, що отримали повторне попередження від наглядового органу.
Передісторія:
- 2 березня Роскомнагляд надсилав попередження Вікіпедії через статтю про війну в Україні та погрожував блокуванням.
- 4 березня в Росії ухвалили закон, який криміналізує поширення правдивої інформації про російське вторгнення в Україну.