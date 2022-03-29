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В России еще раз угрожают Википедии за правду в статье о войне России против Украины

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 21:46
страница в википедии про войну в украине. скриншот уп

Роскомнадзор обратился к администрации Википедии с требованием стереть правдивую информацию о войне России против Украины.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс"

Дословно: "На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине.

Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".

Детали: В сообщении РКН пригрозил, что в случае не удаления статьи администрации Википедии грозит штраф в размере 4 миллионов рублей.

Сами представители российской версии Интернет-энциклопедии подтвердили, что получили повторное предупреждение от надзорного органа.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 марта Роскомнадзор направлял предупреждение Википедии из-за статьи о войне в Украине и угрожал блокировкой.
  • 4 марта в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение правдивой информации о российском вторжении в Украину.

Темы: цензурапропагандаРосcиявойна
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