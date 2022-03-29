В "Дие" уже можно подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье – президент

В приложении "Дия" можно подать заявку на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дия". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в "Дие".

Детали: Президент сообщил, что подача заявок уже доступна в мобильном приложении, которое для этого нужно обновить.

А через неделю подать такую заявку можно будет и в центрах предоставления административных услуг.

Зеленский отметил, что все необходимые детали еще будут разъясняться Кабинетом министров.

"Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", – заверил он.