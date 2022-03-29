Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Дие" уже можно подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье – президент

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 23:35
В Дие уже можно подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье – президент
фото: "Дия"

В приложении "Дия" можно подать заявку на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дия". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в "Дие".

Реклама:

Детали: Президент сообщил, что подача заявок уже доступна в мобильном приложении, которое для этого нужно обновить.

А через неделю подать такую заявку можно будет и в центрах предоставления административных услуг.

Зеленский отметил, что все необходимые детали еще будут разъясняться Кабинетом министров.

ВИДЕО ДНЯ

"Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", – заверил он.

Темы: ЗеленскийДіяжильевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: