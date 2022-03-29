Розвідка Британії: Россія відводить війська, бо втратила ініціативу на Київщині

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що заяви РФ про виведення деяких підрозділів із районів навколо Києва можуть свідчити про визнання Росією втрати своєї ініціативи в регіоні.

Джерело: МО Великобританії у Twitter.

Дослівно: "Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що Росія не досягла мети оточити Київ.

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Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні.

Ймовірно, що Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях".

Що передувало: Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

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