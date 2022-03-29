Розвідка Британії: Россія відводить війська, бо втратила ініціативу на Київщині

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що заяви РФ про виведення деяких підрозділів із районів навколо Києва можуть свідчити про визнання Росією втрати своєї ініціативи в регіоні.

Джерело: МО Великобританії у Twitter.

Дослівно: "Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що Росія не досягла мети оточити Київ.

Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні.

Ймовірно, що Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях".

Що передувало: Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

Президент Володимир Зеленський вважає, що саме ефективні дії українських військових змушують російські війська відходити.