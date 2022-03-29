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Разведка Британии: РФ отводит войска, потому что потеряла инициативу на Киевщине

Вторник, 29 марта 2022, 23:51

В Министерстве обороны Великобритании считают, что заявления РФ о выводе некоторых подразделений из районов вокруг Киева могут свидетельствовать о признании Россией потери своей инициативы в регионе.

Источник: МО Великобритании в Twitter.

Дословно: "Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск означают, что Россия не добилась цели оцепить Киев.

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и отчеты о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией потери инициативы в регионе.

Вероятно, Россия будет пытаться перевести боевую мощь с севера на наступление в Донецкой и Луганской областях".

Что предшествовало: Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщила российская делегация в Турции.

Президент Владимир Зеленский считает, что именно эффективные действия украинских военных вынуждают российские войска отходить.

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Темы: Киевская областьВеликобританиявойнаРосcия
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