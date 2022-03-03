Данілов вважає процес перемовин з РФ дуже небезпечним

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає процес перемовин, який проходить із Росією, дуже небезпечним.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Зараз є процеси перемовин, вони дуже небезпечні для нашої країни. Якщо хтось вважає, що можна провести перемовини і здати нашу країну, то він глибоко помиляється. Це дуже небезпечний процес".

"Мені дуже не подобається, що це відбувається безпосередньо в Біловезькій пущі. Я не знаю, хто вигадав, що саме там мають відбуватися ці процеси. Це дуже небезпечно для нашої країни.

Якщо не зрадять всередині, у президента, то народ точно не зрадить. І президент наш не зрадить. Я в цьому більш ніж впевнений. Якщо в когось є бажання погратися в ці ігри, вони можуть дуже небезпечно закінчитись".

Що передувало: Ряд ЗМІ та деяких Telegram-каналів повідомляли, що черговий раунд переговорів України і РФ відбудеться у Біловезькій пущі. Однак член української делегації, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони відбудуться в іншому місці.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого.