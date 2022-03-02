Російські окупанти окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook

Пряма мова: "Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради".

Реклама:

Фото з Facebook Roman Semenukha

Деталі: Згодом Семенуха уточнив, що епіцентром влучення ракети була будівля Палацу Праці, "основні руйнування там". О 14:24 прилетіла ще одна крилата ракета.

Водночас, на сайті Харківської міської ради повідомляється, що вибуховий пристрій не потрапив до її будівлі, постраждали офісні будинки навпроти. А в міськраді повилітали вікна.

Трохи раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: