У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради – чиновник ОДА
Середа, 2 березня 2022, 12:35
Російські окупанти окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Джерело: заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook
Пряма мова: "Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради".
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Деталі: Згодом Семенуха уточнив, що епіцентром влучення ракети була будівля Палацу Праці, "основні руйнування там". О 14:24 прилетіла ще одна крилата ракета.
Водночас, на сайті Харківської міської ради повідомляється, що вибуховий пристрій не потрапив до її будівлі, постраждали офісні будинки навпроти. А в міськраді повилітали вікна.
Трохи раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.
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Передісторія:
- 28 лютого російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", були загиблі й поранені.
- 1 березня окупанти здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації. У результаті цього нападу Росії загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.
- Також російські снаряди влучили у міську лікарню і по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування, були жертви та поранені.
- Президент країни-агресора Володимир Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який 1 березня випустив по місту 16 ракет. Саме цей літак може нести ядерні ракети.
- Також біля військового шпиталю Харкова 1 березня відбулися бої з російськими окупантами.
УП, оновлено