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У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає

Середа, 2 березня 2022, 05:07
У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає
Обстріляний житловий квартал Харкова 28 лютого. Фото ДСНС

У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої з російськими окупантами, але наразі ситуація контрольована.

Джерело: Суспільне з посилання на голова обласної поліції Володимира Тимошко

Деталі: За словами Тимошка, втрат серед українських військових немає, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

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Видання зазначає, що речники СБУ та СБ Харкова не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.

Передісторія: 

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Теми: Харківвійна
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