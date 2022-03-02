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У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає

Середа, 2 березня 2022, 06:07
Обстріляний житловий квартал Харкова 28 лютого. Фото ДСНС

У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої з російськими окупантами, але наразі ситуація контрольована.

Джерело: Суспільне з посилання на голова обласної поліції Володимира Тимошко

Деталі: За словами Тимошка, втрат серед українських військових немає, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

Видання зазначає, що речники СБУ та СБ Харкова не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.

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Теми: Харківвійна
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