У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає
Середа, 2 березня 2022, 05:07
У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої з російськими окупантами, але наразі ситуація контрольована.
Джерело: Суспільне з посилання на голова обласної поліції Володимира Тимошко
Деталі: За словами Тимошка, втрат серед українських військових немає, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.
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Видання зазначає, що речники СБУ та СБ Харкова не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.
Передісторія:
- Російські війська уже кілька днів атакують Харків.
- 28 лютого російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", були загиблі й поранені.
- 1 березня окупанти здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації. У результаті цього нападу Росії загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.
- Також російські снаряди влучили у міську лікарню і по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування, були жертви та поранені.
- Згодом стало відомо, що президент країни-агресора Володимир Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який випустив по місту 16 ракет. Саме цей літак може нести ядерні ракети.
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