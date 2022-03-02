У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає

У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої з російськими окупантами, але наразі ситуація контрольована.

Джерело: Суспільне з посилання на голова обласної поліції Володимира Тимошко

Деталі: За словами Тимошка, втрат серед українських військових немає, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

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Видання зазначає, що речники СБУ та СБ Харкова не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.

Передісторія: