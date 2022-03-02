У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає
Середа, 2 березня 2022, 06:07
У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої з російськими окупантами, але наразі ситуація контрольована.
Джерело: Суспільне з посилання на голова обласної поліції Володимира Тимошко
Деталі: За словами Тимошка, втрат серед українських військових немає, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.
Видання зазначає, що речники СБУ та СБ Харкова не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.
Передісторія:
- Російські війська уже кілька днів атакують Харків.
- 28 лютого російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", були загиблі й поранені.
- 1 березня окупанти здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації. У результаті цього нападу Росії загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина.
- Також російські снаряди влучили у міську лікарню і по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування, були жертви та поранені.
- Згодом стало відомо, що президент країни-агресора Володимир Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який випустив по місту 16 ракет. Саме цей літак може нести ядерні ракети.