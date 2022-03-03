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Росіяни скаржаться на відсутність грошей

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 07:08
Росіяни скаржаться на відсутність грошей
фото: depositphotos.com

РосЗМІ повідомляють, що росіяни нарікають на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти.

Джерело: РБК.ru у Telegram

Деталі: Клієнти російських банків мають проблеми з видачею валюти.

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Вони скаржаться на відсутність грошей, затримки видач навіть за попереднього замовлення та комісії.

Банки пояснюють це попитом, що виріс, і складною логістикою через західні санкції.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Журналісти американського телеканалу CNN зі своїх джерел в розвідці США твердять, що останні кілька днів російський президент Путін перебуває в надзвичайно розгніваному стані через суворі санкції Заходу на російську економіку.
  • Mastercard заблокувала власникам банківських карток, виданих підсанкційними російськими банками, здійснювати транзакції в будь-якій валюті, крім рубля, по суті заблокувавши їх на території всіх країн світу, крім Росії, де є запасний механізм для уникнення.
  • Увечері 1 березня стало відомо, що Apple призупинила продаж техніки в Росії та заблокувала безконтактний спосіб оплати Apple Pay для росіян.
  • 28 лютого Євросоюз запровадив персональні санкції проти речника Кремля Дмитра Пєскова, друзів Путіна – олігархів Алішера Усманова та Ігоря Сєчіна та низки інших російських бізнесменів та урядовців.
  • 32 країни світу заборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у Росії, або тих, що належать уряду Росії та громадянам РФ.

Теми: Росіягрошісанкції
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