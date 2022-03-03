Росіяни скаржаться на відсутність грошей

РосЗМІ повідомляють, що росіяни нарікають на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти.

Джерело: РБК.ru у Telegram

Деталі: Клієнти російських банків мають проблеми з видачею валюти.

Вони скаржаться на відсутність грошей, затримки видач навіть за попереднього замовлення та комісії.

Банки пояснюють це попитом, що виріс, і складною логістикою через західні санкції.

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